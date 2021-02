Testangebot in Wels wird gut angenommen

Seit Beginn der Pandemie vor knapp einem Jahr stieg die Zahl damit auf insgesamt 3853 Welserinnen und Welser, die sich infizierten. Vier müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden, eine Person ist so schwer erkrankt, dass sie auf der Intensivstation betreut werden muss. In der Vorwoche haben sich 8733 Menschen in Wels testen lassen, bei 53 von ihnen war das Ergebnis positiv. Der Corona-Testbus wurde von 506 Menschen genützt, eine Person wurde in der mobilen Teststraße positiv auf das Coronavirus getestet. In den vergangenen zwei Wochen sind insgesamt 18.418 Menschen in die Welser Teststraßen gekommen, 67 erhielten ein positives Testergebnis und wurden abgesondert.

