Teppichweber und Verwandlungskünstler

Am liebsten arbeitet Hofer am Webstuhl.

Stefan Hofer liebt es, sich zu verkleiden. Und genauso sehr liebt der 43-Jährige, der seit 39 Jahren aufgrund von Trisomie 21 am Caritas-Standort St. Pius Steegen/Peuerbach betreut wird, die Musik. Beides verbinde er gerne, sagt seine Betreuerin Bianca Sageder: "In die Arbeit oder in die Musiktherapie kommt er dann beispielsweise als Tom Astor mit Cowboyhut." In der Werkstätte von St. Pius arbeitet Hofer am liebsten am Webstuhl, ansonsten hilft er gerne bei den Haushaltsarbeiten – jeden Tag bringt er die Wäsche seiner Wohngruppe in die Wäscherei. Besonders wichtig sind ihm die Feste in der Gemeinde, zum Beispiel das Maibaumfest.

Hofer ist einer von zahlreichen Menschen mit Trisomie 21, die die Caritas Oberösterreich an ihren verschiedenen Standorten betreut. "Wir setzen uns dafür ein, dass sie – so wie alle anderen Menschen mit Beeinträchtigungen – an allen Lebensbereichen teilhaben können", sagt Caritas-Oberösterreich-Vorstand Stefan Pimmingstorfer zum heutigen Welt-Down-Syndrom-Tag. Dazu brauche es aber politische Maßnahmen – ein inklusiveres Bildungssystem und existenzsichernde Arbeitsmöglichkeiten statt des "Taschengelds", das für die Arbeit in Werkstätten bezahlt wird.

