Tennis-Stadtmeistertitel verteidigt

Die Grieskirchner Stadtmeister im Tennis sind gekürt. Im Herren-Einzel krönte sich Titelverteidiger Andreas Söllinger mit einem 6:3-7:5-Finalerfolg gegen Martin Berndorfer erneut zum Stadtmeister. Bei den Frauen triumphierte abermals Simone Beutelmayr, die im Endspiel gegen Emma Kaltenböck in zwei Sätzen die Oberhand behielt. Der Sieg im Männer-Doppel ging an Jonas Unterluggauer und Heinz Söllinger, bei den Damen an Simone Beutelmayr und Pia Lindenbauer. Bei der Siegerehrung vor vollem Haus wurde Heinz Beutelmayr von der Sportunion Österreich das Ehrenzeichen in Silber verliehen. Der umtriebige Funktionär erhielt die Auszeichnung für besondere Verdienste um den Tennissport in Grieskirchen und der Region.