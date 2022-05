Tennis Challenge Series 2022: Start ins Halbfinale

Es ist eine recht enttäuschende Bilanz für die Welser, die in den vergangenen Tagen bei der ÖTV Tennis Challenge Series 2022 antraten: Sowohl die Herren als auch die Damen mussten sich trotz großen Einsatzes und intensiver Trainingsarbeit schon in der ersten Runde des Hauptbewerbes geschlagen geben. Das heißt, dass heute beim Halbfinale ausschließlich auswärtige Spieler um den Sieg und das Preisgeld kämpfen werden.

Beim mit 7200 Euro dotierten Profitennisturnier auf der UTC-Wels-Anlage startete im Herrenbewerb der als Nummer eins gesetzte David Pichler aus dem Burgenland – seines Zeichens die Nummer neun Österreichs – souverän und gewann nach einem Freilos in der ersten Runde gegen den Wiener Moritz Lesjak in einer Stunde mit einem Endstand von 6:0, 6:0. Damit war ihm der Einzug ins Halbfinale sicher.

Gleich drei Spieler aus Steyr standen gestern bei den Herren im Viertelfinale: Viktor Hockl, Philip Bachmaier und Yanick Schneider. Wer von ihnen sich für das Halbfinale qualifizierte, war gestern zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Bei den Damen, bei denen die Nummer zehn Österreichs – Anna-Lena Ebster aus Tirol – das Tableau anführt, war die Halbfinal-Zusammensetzung gestern zu Redaktionsschluss ebenfalls noch nicht bekannt. Ebster traf gestern in der zweiten Runde auf ihre Landsfrau aus Tirol – Maren Benko.

Das Halbfinale am Tennisplatz des UTC Wels in der Rosenau startet heute am Vormittag. Der Eintritt ist frei.