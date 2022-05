Tennis-Challenge in Wels mit den Stars von morgen

Vielleicht schafft es heuer wieder ein zukünftiger Weltklassespieler und nutzt die Gelegenheit, wichtige Ranglistenpunkte und wertvolle Wettkampfpraxis zu sammeln. Der 26-jährige Burgenländer David Pichler, die Nummer 9 der österreichischen Herrenrangliste, nutzte die ÖTV Challenge als Sprungbrett und schaffte es auf Weltranglistenplatz 250. Pichler führt in diesem Jahr das Tableau an. Lokalmatador ist Björn Nareyka. Der als Nummer sechs Gesetzte wird erstmals am Montag im Hauptbewerb auf den Wiener Nicolas De Giacomo treffen.

Bei den Damen wird der Raster von Österreichs Nummer 10, der Tirolerin Anna-Lena Ebster, angeführt. Die Welserinnen Lea Lugmayr und Laura Ortner wurden vom Veranstalter mit einer Wildcard ausgestattet und werden ihre Erstrundenspiele ebenso am Montag absolvieren.

Alle Spiele sind in der Rosenau bei freiem Eintritt zu sehen. Morgen wird Qualifikation gespielt, am Montag startet der Hauptbewerb. Das Finale steigt am Donnerstag

