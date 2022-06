Teilnehmerrekord zum Jubiläum: 410 Athleten beim Welser Triathlon

Ein kleines Jubiläum feiert der Welser starlim City Triathlon, der vom 1. Welser Schwimmclub organisiert wird. Bereits zum fünften Mal findet am 11. und 12. Juni die in Österreich einmalige Sportveranstaltung mit der Schwimmstrecke flussabwärts in der Traun und der Rad- und Laufroute mitten durch das Stadtzentrum statt.