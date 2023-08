Teilnehmerrekord beim Marchtrenker Stadtgrandprix

680 begeisterte Läuferinnen und Läufer trotzten der Hitze und gingen am Feiertag in Marchtrenk an den Start.

Angesichts der Hitze sind zwar keine Streckenrekorde am gestrigen Feiertag gefallen, aber noch nie nahmen so viele Hobbysportler und Nachwuchsläufer beim Marchtrenker Stadtgrandprix teil. "Wir hatten um 180 Läufer mehr als beim bisherigen Teilnehmerrekord, über solche Zuwächse würde jede Partei jubeln", freut sich Martin Wiesinger, Obmann der ASKÖ Marchtrenk, die den Lauf in Kooperation mit der Stadt Marchtrenk bereits zum neunten Mal veranstaltet hat.

Von der hohen Zahl der Nachwuchsläufer waren die Veranstalter selbst überrascht, so mussten noch Startnummern nachgeordert werden, insgesamt nahmen 170 Kinder und Jugendliche beim Lauf teil. Gestartet war man vor fünf Jahren mit 20 Kindern.

Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen sorgte die Feuerwehr Marchtrenk mit einer Sprühfontäne für Abkühlung an der Laufstrecke, zwei Trommlergruppen gaben den Takt vor und motivierten, trotz Temperaturen um die 30 Grad durchzuhalten.

4:57 Minuten für die Meile

Wie immer wurden die Distanzen beim Stadtgrandprix in Meilen gemessen. Den 1-Meile-Lauf gewann Lukas Meindlhumer (Klinikum Wels) in 4:57 Minuten. Schnellste Dame über die Meile war Marie Brummer (PSV Wels) in 6:17 Minuten. Den 3-Meilen-Lauf entschied Lokalmatador und Triathlet Alexander Bründl (starlim/sterner) in 15:27 für sich, bei den Damen gewann Sigrid Herndler (laufend-besser.at) in 19:14 Minuten.

Beim 10-Meilen-Lauf legte Florian Böhm von der Union Rohrbach-Berg die Siegerzeit von 58:01 vor. Bei den Damen gewann Marisa Ott aus Gmunden in 1:22:24.

Die meisten erwachsenen Teilnehmer starteten beim Staffellauf über zehn Meilen. Diesen entschied der "RC Bananas" mit Thomas Kremayr, Maria und David Pangalila, Mathias Deutschbauer und Florian Heinrich für sich.

Als größte teilnehmende Marchtrenker Gruppe darf sich die FF Klappern über 444,44 Euro von Bürgermeister Paul Mahr freuen.

Moderiert wurde das Sportfest von Günther Weidlinger und Walter Ameshofer. Nach den Rennen konnten sich die Sportler beim Marchtrenker Strudeltag ausgiebig stärken. Pro Stück gehen 50 Cent an karitative Zwecke.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger