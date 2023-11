Team Felbermayr zieht positive Saisonbilanz

Der Österreichische Meistertitel im Cyclocross durch Daniel Federspiel und der Premieren-Meistertitel bei den Österreich-Meisterschaften im Gravel durch Felix Ritzinger: Das sind nur zwei der Triumphe, die das Team Felbermayr Simplon Wels dieses Jahr feiern konnte. Die Radprofis blicken nach Saisonende auf eine stolze Bilanz zurück: neun Rennsiege, insgesamt 22 Podestplätze und 57 Top-Ten-Platzierungen.

"Das Team hat heuer Topleistungen gebracht und nach der Umstrukturierungsphase vor allem in der zweiten Jahreshälfte optimal zusammengearbeitet und groß aufgezeigt", sagt Rennsportleiter Rupert Hödlmoser. 100 Renntage war die Welser Truppe von Februar bis Oktober bei mehr als 60 Rennen im Einsatz. Besonders einprägsam auch der Sieg von Daniel Federspiel beim City Hill Climb Salzburg, bei dem er sich gegen Tour-de-France-Etappensieger Felix Gall durchsetzen konnte.

Für nächstes Jahr plant das Team Großes: Die Pierer Mobility Group steigt am 1. Jänner mit ihrem Rennradzweig "Felt" als Hauptsponsor ein. Über mehrere Jahre unterstützt das Unternehmen die Welser dabei, in höhere Radsportligen aufzusteigen. So sollten Bilder wie jenes von Michael Kukrle, der bei der Friaul-Venetien-Rundfahrt das Trikot des Gesamtführenden getragen habe, im nächsten Jahr hoffentlich öfter zu sehen sein, sagt Hödlmoser.

