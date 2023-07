Tausende stürmten das Welser Stadtfest, Rabls "Absturz" sahen aber nur wenige

Das befürchtete Schlechtwetter blieb aus, somit stand einem gelungenen Stadtfestwochenende nichts mehr im Weg. Nach einem stark besuchten Freitag waren die Welser auch am Samstag in Feierlaune. Zehntausende bevölkerten an beiden Tagen die Welser Innenstadt. Mit Verweis auf Frequenzzahlen sprach das Stadtmarketing von 120.000 Besuchern, was ziemlich hochgegriffen erscheint. Dennoch war das diesjährige Stadtfest besser besucht als im Vorjahr bei seiner Premiere. Nach mehr als 20 Jahren Pause wurde die Massengaudi 2022 wieder ins Leben gerufen.

Hoppala-Moment auf Surfbrett

Für die Besucher gab es viel zu bestaunen, doch nur wenige sahen den vergnüglichen Hoppala-Moment von Bürgermeister Andreas Rabl, der sich in der von der Sparkasse gesponserten Waterfun-Area in der Ringstraße als Surfer versuchte. Fotograf Rene Hauser verdanken wir einen sehenswerten Schnappschuss. Der dokumentierte Absturz des Stadtoberhauptes, gut verwahrt in den elektronischen Archiven, könnte dereinst wieder Verwendung finden.

Bürgermeister Rabl stürzte beim Surf-Versuch ab. Bild: René Hauser

Rabl nahm sein unverletzt überstandenes Missgeschick sportlich. Als am späten Samstagabend das Stadtfest zu Ende war, zog der Bürgermeister ein rundum positives Resümee: "Die Welserinnen und Welser haben einmal mehr bewiesen, wie wichtig es ist, sich selbst auch mal zu feiern und die Stadt mit allen ihren Möglichkeiten zu genießen."

Wels-Marketing-Geschäftsführer Peter Jungreithmair freute sich wie Rabl über "ein unvergleichliches Erlebniswochenende" und vergaß auch nicht, sich bei den rund 100 Vereinen, Firmen und Organisationen herzlich zu bedanken. Der Löwenanteil des Erfolges ging auf ihr Mitwirken zurück. Die Stände und Mitmachstationen waren in der gesamten Innenstadt verteilt. Angebote gab es für die ganze Familie an über zehn Schauplätzen. 16 Vereine boten von Baseball bis zu American Football spannende Einblicke in ihre Sportarten. Fünf Serviceclubs und Kulturvereine präsentierten ihre Aktivitäten. Fünf Einsatzorganisationen, drei Kindervereine und drei Schulen waren mit Ständen vertreten. Mittels spektakulärer Inszenierungen stellten 14 Unternehmen ihre Produkte vor.

Andrang vor Bühnen

Der größte Andrang herrschte aber vor den drei Bühnen. An beiden Tagen wurden 16 Acts gezählt. Das spektakuläre Finale am zweiten Stadtfesttag gestalteten auf dem Stadtplatz die Mundartband "Des kau da Wuascht sein" und im Anschluss die Austropop-Coverband Hoamspü. Die Welser Formation lieferte nicht nur ein musikalisches Feuerwerk ab, erstmals kam bei einem Hoamspü-Auftritt Pyrotechnik zum Einsatz.

Zuständig für die Kulinarik waren die Vereine. Zusätzlich nutzten Gastronomen in den Ständen und Schanigärten die Gelegenheit, das Publikum mit Speisen und Getränken zu versorgen.

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler