Tanztheater sucht Teilnehmer

Ab Juli 2022 haben wieder alle an Tanz und Theater interessierten Menschen die Möglichkeit, unter der Leitung der beiden Profitänzer Seulki Hwang und Florian Entenfellner (im Bild) an diesem in Wels einzigartigen Projekt teilzunehmen. Mitmachen können Jugendliche und junge Erwachsene ab 16. Jahren. Anmeldungen unter info@jungestheaterwels.at oder 0676/5620774.