Tanztheater in Wels unter dem Motto "Jeder kann tanzen"

Im Herbst wird das ehemalige Kirchenschiff der Welser Minoriten zur Bühne für eine außergewöhnliche Vorstellung: Der Verein Junges Theater führt zum dritten Mal ein Tanztheater auf, bei dem Laien und Profis gemeinsam auf der Bühne stehen. Das Thema ist heuer "Safety Zone".

Die Leitung übernimmt wieder der gebürtige Welser Florian Entenfellner, der als Profitänzer vor allem in Deutschland auftritt. "Es ist wirklich jeder willkommen – am besten Leute, die selbst noch nie getanzt haben", sagt er.

Den Körper kennenlernen

Mit dem Projekt will der Verein Menschen eine Chance geben, sich durch die Bewegung selbst kennenzulernen. "Man entwickelt ein neues Verständnis für seinen Körper, wird sich aller Extremitäten bewusst. Diese sinnliche Erfahrung löst geistig etwas aus", sagt Entenfellner. Hinzu komme der gesellschaftliche Aspekt: "Es kommen Leute zusammen, die sich überhaupt nicht kennen und sich plötzlich intensiv miteinander beschäftigen. Das zu beobachten ist spannend", sagt er.

Eine fixe, vorab erarbeitete Choreographie gibt es nicht. "Ich komme natürlich mit einem Ansatz in das Projekt. Aber vor allem geht es mir darum, die individuellen Bewegungsmuster der Teilnehmer zur Geltung zu bringen – jeder hat ja eine eigene Art, zu gehen und gestikulieren", sagt der Projektleiter.

Das heurige Thema "Safety Zone" sei eine Reaktion auf die gesellschaftliche Gesamtsituation, erklärt er: "Wir haben so viele Krisen, in Europa und darüber hinaus. Da stellt sich die Frage, welche sicheren Räume es überhaupt noch gibt und warum wir sie brauchen." Das Projekt findet heuer erstmals in den Minoriten statt. "Das ist natürlich ein besonderer Vorstellungsraum, den wir zur Gänze ausnützen wollen", kündigt Entenfellner an.

Probenbeginn ist am 13. September, beim "Kick-off" kann von 18 bis 21 Uhr nach Anmeldung (0676/5620774 oder info@jungestheaterwels.at) kostenlos geschnuppert werden. Wer danach weitermachen will, muss eine Teilnahmegebühr bezahlen: 100 Euro für Mitglieder von "Junges Theater", 150 Euro für alle anderen. Die Aufführungen finden am 10. und 11. November statt.

Mitmachen können alle über 16 Jahren. Geprobt wird unter der Woche abends oder an Samstagen ganztags. "Wir haben den Probenplan so gestaltet, dass auch Berufstätige mitmachen können – es soll möglichst niederschwellig sein", sagt Entenfellner.

