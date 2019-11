Tanzschule Hippmann gewinnt Tourismuspreis

Im Gegensatz zu vielen anderen Betriebsübergaben verlief jene der Tanzschule Hippmann störungsfrei. Von der Wirtschaftskammer gab es dafür einen neu geschaffenen Preis.

Bei einer Gala anlässlich des "upperfuture day 2019" im Hotel Scalaria in St. Wolfgang verlieh die WKOÖ erstmals den Innovationspreis Tourismus für gelungene Maßnahmen zur Mitarbeiterförderung. Ein Sonderpreis wurde in der Kategorie Betriebsübergaben vergeben. Dieser zielt auf den Fortbestand familiengeführter Tourismus- und Freizeitunternehmen ab. Im Mittelpunkt stehen Beispiele für eine erfolgreiche Betriebsübergabe von Familienbetrieben.

Prämiert wurden Beispiele, die den Umgang mit Generationenkonflikten sowie die Dynamik zwischen Familie und Unternehmen vorbildhaft meistern. Diese Kriterien seien die Voraussetzung für einen nachhaltigen Fortbestand von Unternehmen.

Zu den Gewinnern gehören neben Hippmann der Gasthof Strauß in Ansfelden und das Wirtshaus Mesnersölde in Utzenaich. Die Welser Tanzschule feierte in diesem Jahr ihr 40-Jahr-Jubiläum. Gegründet im Jahr 1979 von Klaus und Christa Hippmann, erfolgte vor zwei Jahren die Übergabe an die neue Generation – die beiden Söhne Christoph und Jörg mit ihren Ehefrauen Carina und Claudia.