Walzer im Kino: Tanzschule Hippmann expandiert nach Regau

Der Bezirk Vöcklabruck ist schon seit Jahren ein gutes Parkett für die Tanzschule Hippmann aus Wels: Mindestens drei Kurse hätten dort in angemieteten Räumen bisher stattgefunden, sagt Geschäftsführer Christoph Hippmann: "Die Eröffnung eines neuen Standorts ist der nächste logische Schritt."

Mitte Oktober eröffnet die neue Tanzschule im "Star Movie"-Kino in Regau in den Räumen der ehemaligen Diskothek. "Wir haben dort sehr gute Bedingungen – die gute Erreichbarkeit von Vöcklabruck und Gmunden, dazu viele Parkplätze und großzügige Räume", erklärt der Tanzschulleiter.

500.000 Euro Investition

Rund 500.000 Euro investiert das Welser Unternehmen in den Umbau, der Ende September abgeschlossen sein soll. "Das ist ein Langzeitinvestment auf die kommenden dreißig Jahre", sagt Hippmann. Auf über 600 Quadratmetern entstehen ein Tanzsaal, der bei Bedarf in zwei Teile geteilt werden kann, sowie eine Bar mit Tanzfläche. "Da übernehmen wir unser Konzept vom Standort Wels. Die Leute können vor und nach dem Kurs in der Bar einen schönen Abend genießen, aber auch alle anderen Besucher sind willkommen", erklärt Hippmann.

Das Kursprogramm bildet das volle Angebot ab: Klassiker wie Cha-Cha-Cha und Walzer stehen ebenso auf dem Programm wie Spezialkurse für Discofox, Salsa oder Linedance. Auch das "Tanzwerk", die preisgekrönte Abteilung für urbane Tanzformen, wird vertreten sein. "Die ersten Kurse sind für den 14. Oktober geplant, über den Sommer müssen wir also Vollgas geben", sagt Hippmann.

Wels: 1000 Besucher pro Woche

Auch die gute Entwicklung der Teilnehmerzahlen im Welser Stammhaus habe für die Erweiterung gesprochen, sagt der Unternehmer: "Sogar im Sommer besuchen uns rund 1000 Leute in der Woche." Bereits vor rund 20 Jahren hätte es Überlegungen gegeben, in Vöcklabruck einen zweiten Standort aufzusperren, erzählt Hippmann: "Damals war das meinen Eltern noch zu riskant. Jetzt haben wir ein sehr gutes Team aus Tanzlehrern, die schon seit zehn, 15 oder 20 Jahren bei uns sind – ohne die würde es nicht gehen."

Erfreut über den Neuzugang zeigt sich auch Star-Movie-Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr: "Wir freuen uns sehr, Österreichs führende Tanzschule und das Tanzwerk bei uns im Haus begrüßen zu dürfen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer