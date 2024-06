Welser Tanzschule Hippmann beklagt Parkplatzmisere

Jörg (i.) und Christoph Hippmann veranstalten in der Stadthalle ihren traditionellen Sommernachtsball. Parkplätze sind an diesem Abend allerdings rar.

Die Tanzschule Hippmann macht auf ein Problem aufmerksam, dem in Wels bisher keine große Beachtung geschenkt wurde. Wenn mehrere Großveranstaltungen gleichzeitig stattfinden, ist der große Parkplatz hinter der Stadthalle oft randvoll. "Das passiert uns in nächster Zeit gleich an zwei Wochenenden", beklagt Geschäftsführer Christoph Hippmann.

Lesen Sie auch: Seit 75 Jahren beste Freundinnen: Golden Girls der Handelsschule Wels

So findet morgen und am Sonntag der Starlim City Triathlon statt. Während sich die besten Triathleten Österreichs im Stadtzentrum mit internationalen Athleten ein Kräftemessen liefern, lädt die Tanzschule Hippmann heute und am Samstag zum Showdown des Tanzwerks und der Ballett Academy in die Welser Stadthalle: "Am Samstag wird es so sein, dass unsere Besucher ab 17 Uhr zum Gerstl-Parkhaus nicht mehr zufahren können, weil die Pollheimerstraße während des Triathlons gesperrt ist." Kurz darauf droht eine Wiederholung der von Hippmann befürchteten Parkplatzmisere. Ende Juni beginnt in Wels der erste von drei Sommerkongressen von Jehovas Zeugen. An neun Tagen werden insgesamt 27.000 Besucher in der Messe Wels erwartet.

Am 12. auf den 13. Juli werden sich die Teilnehmer des Jehovas-Kongresses die Parkplätze mit den Besuchern des MusikfestiWels teilen müssen. Hinzu kommt am Samstag der von Hippmanns Tanzschule veranstaltete Sommernachtsball in der Stadthalle mit über tausend Besuchern.

Gartenschau verschärft die Not

Spätestens bis zur Welser Landesgartenschau, die 2027 auf dem bis dahin entsiegelten alten Messegelände geplant ist, müsse die Stadtpolitik Ordnung schaffen und sich zu einem Veranstaltungskonzept durchringen, fordert Hippmann. "Beim Thema Parkplatznot reden sich die Messe und die Stadt auf den jeweils anderen aus. Auf der Strecke bleiben die Veranstalter und ihre verärgerten Gäste", bedauert der Unternehmer. (fam)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper