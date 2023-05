Tanznachwuchs jubelt über 40 Medaillen

40 Medaillen in Gold, Silber und Bronze haben die Kinder und Jugendlichen aus dem Raum Wels gegen starke Konkurrenz ertanzt. Wer die erfolgreichen Shows von Hip-Hop über Musical bis Ballett live sehen möchte, hat dazu am 30. Juni und 1. Juli beim Showdown in der Stadthalle Gelegenheit.

