Erstmals zieht in Fischlham eine Bürgerinitiative gegen etablierte Parteien ins Feld, mit dem Ziel, verkrustete Strukturen aufzubrechen und frischen Wind in den Gemeinderat zu bringen. Die OÖN haben berichtet. Auch kulturell will die Bürgerbewegung rund um die Spitzenkandidatin Andrea Holzleithner und Werner Achleitner neue Impulse setzen. Die erste Veranstaltung des neuen Kulturvereins, das Bürgerfestl, war mit rund 400 Besuchern ein großer Erfolg.