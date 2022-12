Talente des Bezirks gemeinsam auf der Bühne

Derzeit stecken die jungen Talente mitten in den Vorbereitungen für ihr Konzert mit einem neuen Programm im Veranstaltungszentrum Buchkirchen, das am 7. Jänner um 19.30 Uhr stattfindet. Als Gesangssolistin wird Vicky Scharinger auftreten. Die Innviertlerin ist Mitglied in mehreren Ensembles und Bands von Klassik, Jazz, Pop bis Volksmusik und hat Chorerfahrung bei den Salzburger Festspielen. Kartenvorverkauf unter wels.ooe-bv.at

