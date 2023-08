Tagesmütter: Gesetzesänderungen betreffen Wels nicht

Bei Oberösterreichs Tagesmüttern und ihren Klienten herrscht derzeit Verunsicherung: Wegen einer Ende Mai beschlossenen Änderung im oberösterreichischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz für das Jahr 2024 fallen Förderungen für "gemischte Betreuung" – zum Beispiel vormittags in der Krabbelgruppe, nachmittags bei der Tagesmutter – unter bestimmten Voraussetzungen weg. Für Wels gibt Bildungsstadtrat und Vizebürgermeister Klaus Schinninger (SP) Entwarnung: "Es gibt in der Stadt Wels keinen Fall, bei dem die Änderungen schlagend werden."

Konkret müssen Gemeinden künftig Kinderbetreuungseinrichtungen auch am Nachmittag aufsperren, wenn mindestens drei der am Vormittag dort untergebrachten Kinder einen Bedarf haben. Förderungen für die Nachmittagsbetreuung bei Tagesmüttern fallen weg. "Es gibt in Wels keine Familien mit Kindern in einer gemischten Betreuung. Unsere Kindergärten und Krabbelgruppen sind ohnehin praktisch immer auch am Nachmittag offen", sagt Schinninger.

Klaus Schinninger, Vizebgm. (SP)

An der Fördersituation für die Eltern jener 26 Kinder, die derzeit von den neun Tagesmüttern (Tagesväter gibt es derzeit keine) des Vereins "Tagesmütter Wels" betreut werden, ändert sich damit nichts. Anders als befürchtet, gibt es keine Änderungen, wenn das Kind ausschließlich bei den Tageseltern betreut wird.

Insgesamt kommen die Tagesmütter des Vereins pro Monat auf 2763 Betreuungsstunden, pro Woche und Kind also rund 24 Stunden. "Für die wertvolle Unterstützung des Vereins Welser Tagesmütter, die zum Glück weiterhin gesichert ist, bedanke ich mich herzlich", sagt Schinninger.

