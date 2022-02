Tagesbar mit Feinkost

Die Staffelübergabe von Bettina und Klaus Tikal ("Raumbar") an Susanna und Stefan Himmelbauer ("Mojo Bar Aperitif") fand bereits Ende November statt. Spätestens seit Ende des letzten Lockdowns erhöht die Tagesbar am Stadtplatz die gastronomische Vielfalt in der Welser Innenstadt. Der Fokus des Ehepaares auf Feinkosthandel, Take-away-Verkauf und Gastro führte dazu, dass die Welser die "Mojo Bar" vom ersten Tag an frequentierten.

Das Angebot von Susanna und Stefan Himmelbauer reicht vom Kaffee über Croissants bis hin zu guten Weinen, einer Vielzahl an leichten Drinks und einem sorgfältig ausgewählten Snackangebot. "Der Standort ist für uns perfekt. Mitten in der Welser Innenstadt kann der Gast durch die zahlreichen Lokalitäten flanieren."