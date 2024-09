Tag des Denkmals: Altes Handwerk und historische Objekte neu entdecken

Am Sonntag ist es wieder so weit. In ganz Österreich wird der Tag des Denkmals gefeiert. Bei freiem Eintritt werden unter dem diesjährigen Motto "HAND//WERK gedacht+gemacht" die Tore geöffnet. Auch in der Region Wels kann man die große Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Österreichs Denkmälern entdecken.

Stadtmuseum Wels Minoriten: Unter dem Titel "Minerva und Vulcanus lassen grüßen" findet um 10.30 Uhr eine Führung durch die archäologische Sammlung statt. Handwerksberufe von der Jungsteinzeit bis zur Römerzeit werden vorgestellt. Geöffnet ist von 10 bis 16 Uhr. Um 14 Uhr findet die Stadtführung "Alte Häuser in neuem Glanz" statt. Treffpunkt ist bei der Burg Wels.

Heidehaus in Marchtrenk: In einem der ältesten Häuser Marchtrenks in der Welser Straße 9 stellt der Museumsverein unter Obmann Reinhard Gantner den Nachbau der Marchtrenker Wiege vor – ein Rügebrauchtum. Die Wiege wurde 1702 nach Auftrag des Richters Johann Kötzinger gebaut. In diese legte man ein heftig zerstrittenes Ehepaar. Die beiden wurden wie Säuglinge in Tücher gewickelt. Vor der Kirche wurden sie so zur Schau und an den Pranger gestellt. Außerdem zu sehen ist der aus dem Ersten Weltkrieg erhaltene Eiserne Tisch, der von russischen Kriegsgefangenen geschnitzt wurde. Bei einer Spende durfte ein Nagel eingeschlagen werden. Im Hinterhof zeigen einige (Kunst-)Handwerker besondere Ausstellungsstücke. Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr.

Freilichtmuseum Furthmühle in Pram: In der erstmals 1371 urkundlich erwähnten Mühle stehen beim "Werkltag" Vorführungen im Venezianer-Sägewerk und im Motoren- und Dampferhaus auf dem Programm. Außerdem können die Besucher Zelten und Brot backen, Most pressen, zum Fischaufstieg wandern und "Krebse" fischen im Mühlbach. Geöffnet ist von 13 bis 17 Uhr.

Benediktinerstift Lambach: Dem Künstler Pater Koloman Fellner (1750–1818), der für seine Kupferstiche bekannt ist, wurde im Museum des Klosters ein Raum gewidmet. Seine Werke und sein Wirken sollen den Besuchern nähergebracht werden. Weiters werden Stiftsführungen (9, 11 und 13 Uhr) und ein Workshop (15.30 Uhr), bei dem einfache Tiefdrucke erstellt werden, angeboten. Öffnungszeiten: 9 bis 17 Uhr, um Anmeldung für die Führungen unter www.stift-lambach.at wird gebeten.

Presshaus Meggenhofen: Im denkmalgeschützten Gebäude gibt es eine Schauvorführung "Holz-Tram hacken mit Breithacke" und eine Ausstellung von historischen Werkzeugen zur Holzbearbeitung. Mehr erfährt man auch über die Holzdecke des Presshauses, die aus dem Jahr 1842 stammt. Die Bewirtung übernimmt der Verein Lebens(t)raum Meggenhofen. Geöffnet ist von 9 bis 16 Uhr.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger