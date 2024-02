Tägliche Mahlzeit aus Grieskirchen für Rumänien

Rund 830 Kilometer Luftlinie von Grieskirchen entfernt liegt die Stadt Targu Mures im rumänischen Siebenbürgen. Während das Zentrum von imposanten Gebäuden aus den Epochen Mittelalter, Barock und Jugendstil dominiert wird, bietet sich am Stadtrand ein Bild des Elends. In einer der vielen Roma-Siedlungen, die es im ganzen Land gibt, kämpfen die Menschen täglich ums Überleben. "Es fühlt sich an, als wäre man irgendwo in Indien in einem Slum und nicht in Europa", sagt Katharina Mantler, Geschäftsführerin von ORA International.

Seit Jahrzehnten leistet die Andorfer Organisation Entwicklungshilfe in der Siedlung. Die Firma Kröswang aus Grieskirchen finanziert nun langfristig ein neues Projekt: eine Suppenköche, in der notleidende Kinder, Jugendliche und Senioren ein warmes Mittagessen bekommen. "Es geht um Überlebenshilfe", erklärt Mantler.

Geschäftsführer Manfred Kröswang spricht von der sozialen Verantwortung seines Unternehmens: "Wir sehen unsere Rolle nicht ausschließlich im wirtschaftlichen Umkreis unserer Firma, sondern wollen auch einen freiwilligen Beitrag für die Gesellschaft leisten." Auch die Mitarbeiter des Lebensmittellieferanten helfen: Sie haben warme Decken gesammelt, die bereits Ende Jänner an ORA übergeben und nach Osteuropa geschickt wurden.

"Wollen Perspektive geben"

Teil des Projekts ist auch eine Hausaufgabenbetreuung. "Wir helfen der Bevölkerung in der Siedlung nicht nur bei Überlebensmaßnahmen. Mit Bildungsprojekten, Elternbetreuung und sozialer Arbeit versuchen wir auch, den Menschen eine Perspektive zu geben und ihnen beim Ausstieg aus der Armut zu helfen", sagt Mantler. Die Projekte werden in Zusammenarbeit mit Jozsi Mucui abgewickelt. "Er ist selbst in der Siedlung aufgewachsen und hat einen Verein gegründet, um die Situation dort zu bessern", erzählt die ORA-Geschäftsführerin.

Die Unterstützung von Kröswang sei besonders hilfreich, weil sie langfristig und in regelmäßigen Abständen erfolge. "Wir freuen uns über jede Einzelspende, aber mit dieser Form der Finanzierung können wir langfristig planen und helfen – hoffentlich folgen viele Unternehmen diesem guten Beispiel", sagt Mantler.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer