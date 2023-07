T-Shirt fing Feuer: 45-Jährige erlitt schwere Verbrennungen

In Kallham stand am Freitagabend der Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild)

Die Frau wollte im Gemüsegarten ihrer Mutter in Kallham (Bezirk Grieskirchen) Wühlmäuse vertreiben und verwendete dafür vorgesehene Gaspatronen. Die ersten Zündungen verliefen nach Plan. Als sie gegen 18.45 Uhr die nächste Patrone anzündete, fing ihr T-Shirt Feuer. "Die Frau hat sich die Kleidung noch vom Leib gerissen und die Rettung verständigt", informierte die Polizei am Freitagabend. Die Notärztin stellte Verbrennungen zweiten bis dritten Grades auf 10-15 Prozent der Hautoberfläche fest. Aufgrund der schweren Verletzung wurde die 45-Jährige mit dem Hubschrauber "Europa 3" in ein Wiener Spital gebracht.

