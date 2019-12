Swans versenkten Flyers

Wie sich der Verlauf der beiden Bundesliga-Derbys doch geglichen hat. So wie in der Vorwoche in Gmunden spielten auch am Samstag in der Raiffeisen-Arena die Flyers nur im ersten Viertel auf Augenhöhe mit dem Gegner.

Die Gäste vom Traunsee setzten sich mit einem 11:2-Run früh ab. Dennoch kamen die Hausherren nach einem Time-out durch Trainer Sebastian Waser wieder zurück. Jarvis Ray spielte völlig entfesselt auf und machte elf Punkte. Letztlich glich der erste Abschnitt einem offenen Schlagabtausch, der mit einer hauchdünnen Führung für die Swans zu Ende ging: 20:21.

Und dann erlebten – wie beim Derby am Traunsee – die Gmundner erneut einen wahren Höhenflug: Ihnen gelangen sechs Dreier-Würfe. Die Gastgeber fanden gegen die furios aufspielenden Swans kein wirksames Gegenmittel. Zur Pause stand es daher bereits 38:52.

Auch im Cup gegen die Swans

Sehr zur Verzweiflung der Flyers-Fans ging das Derby in einer ähnlichen Tonart in der zweiten Hälfte weiter: Den Gmundnern gelang im Angriff fast jede Aktion, die Flyers wirkten völlig von der Rolle. Das dritte Viertel endete beim Spielstand von 53:77. Eine Fortsetzung der Darbietung gab es auch im Schlussabschnitt. Das Endresultat: 72:106.

Das nächste Derby ist bereits fixiert: am 11. Dezember im Cup-Achtelfinale.