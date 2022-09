Süße Tierkinder: Erfolge bei der Nachzucht im Welser Tiergarten

Babyalarm im Welser Tiergarten, wo man sich einmal mehr über besonderen Nachwuchs freut. So gelang bei den Kleinen Soldatenaras (Ara militaris) die Nachzucht, zwei Küken sind geschlüpft, die derzeit noch etwas zerzaust aussehen. Die Vögel gelten in freier Wildbahn in Südamerika als gefährdet, weil ihr Lebensraum zusehends zerstört wird. Sie sind nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen streng geschützt.

Gleiches gilt für die Springtamarine, auch sie sind gefährdet. Im Welser Zoo ist derzeit ein Jungtier dieser Krallenaffen zu sehen. Die Kune-Kune-Schweine, eine seltene Schweinerasse, haben ebenfalls Zuwachs bekommen, fünf kleine Ferkel wuseln im Gehege herum.

Frowin Decker, Vereinsobmann der "Freunde des Welser Tiergartens", betont: "Mit den Soldatenaraküken und dem Springtamarinnachwuchs beweist der Welser Tiergarten wieder einmal, dass er in der obersten Liga bei Nachzuchtprogrammen mitspielt. Viele Menschen kennen den Tiergarten als Park mitten in der Stadt mit großem Erholungswert, wissen aber gar nicht, dass er auch eine wichtige Rolle in der Nachzucht von gefährdeten Arten hat."