Suchtgift-Bestellungen im Darknet: Welser (29) verhaftet

Die Welser Polizei wurde über Verbindungsbeamten auf den Mann aufmerksam. Bei einer Hausdurchsuchung am vergangenen Samstag konnten die Polizisten Suchtmittel in Form von Amphetamin, diverse Suchtgift-Utensilien sowie eine Faustfeuerwaffe sicherstellen. Der 29-Jährige wurde anschließend festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Wels eingeliefert.

Bei der Einvernahme am Sonntag gab der Mann zu, zumindest 4 Kilogramm Amphetamin, 170 bis 180 Gramm Kokain, 48 Stück Ecstasy-Tabletten, Tilidin und Xanax bestellt zu haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde er im Anschluss in die Justizanstalt Wels überstellt. Außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.