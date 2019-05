Suche nach Welser Kulturmanager wird fortgesetzt

In einem offenen Brief ergriff die Gruppe "Pro.Viele", ein Zusammenschluss Welser Kulturschaffender, Partei für Stefan Haslinger, der seit August 2012 in der Dienststelle arbeitet und im Herbst 2017 nach hausinternem Bewerbungsverfahren einziger Bewerber war.

Nun wird der Job erneut ausgeschrieben. Haslinger erfüllt aber nicht mehr die Bewerbungskriterien – ihm fehlt ein Studienabschluss. Rabl begründet die Änderung mit einem geänderten Anforderungsprofil für diesen Job.

Bislang gab es keine geeigneten Kandidaten, daher wird in größerem Rahmen erneut ausgeschrieben. Bleibt das Echo auch diesmal unbefriedigend, kann sich Rabl vorstellen, "Stefan Haslinger interimistisch zu bestellen". (müf)

