Suche nach der Wilden Hilde bei der communale

Für die communale, das neue Kulturformat des Landes OÖ, ließ sich die Künstlergilde Eferding auch etwas Besonderes für Kinder einfallen. An zwei Terminen machten sich Detektive im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren auf eine zweieinhalbstündige Reise durch das geschichtsträchtige Eferding. Auf ihrer spannenden Suche erkundeten die Teilnehmer an mehreren Stationen historische Gebäude und Stätten in Eferding, um Hinweise auf den Aufenthaltsort der berühmt-berüchtigten Wilden Gilden Hilde zu erhalten.

Diese kam einst aus dem fernen Nepal in die drittälteste Stadt Österreichs, um in Eferding die wertvollen Kunst- und Kulturschätze zu bewachen. Bei einem ihrer nächtlichen Streifzüge kam es zu einem Zusammenstoß mit der Dreifaltigkeitssäule am Stadtplatz. Dabei wurde sie schwer verletzt und war seither unauffindbar. Die Kinder begaben sich auf Spurensuche. Mit Hilfe geheimnisvoller Hinweise gelang es ihnen nach einer aufregenden Suche, den Aufenthaltsort der Wilden Gilden Hilde auszuforschen. Ein Freudentanz im KreaKtiv-Zentrum mit Elisabeth und Michael Lef beendete die Reise.