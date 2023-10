Studie zeigt: Linzer sind die drittgrößte Gruppe der Einkaufenden in Wels

Wels schließt an die "goldenen Zeiten" der 80er- und 90er-Jahre an.

WELS. In den 80er- und 90er-Jahren war Wels als Einkaufsstadt so beliebt, dass es sogar Menschen aus Linz in die Stadt an der Traun zog. Zwischenzeitlich ist dieser Trend eingebrochen, jetzt kommen aber wieder vermehrt Menschen aus der Landeshauptstadt, um ihre Erledigungen in Wels zu machen.

Das zeigt eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) im Auftrag des Welser Stadtmarketings. An vier Standorten – in der Innenstadt, dem Gewerbebereich West mit dem MaxCenter, dem Gewerbegebiet Nord mit dem Interspar und dem Welas Park – wurden die Mobilfunkdaten der Besucher ausgewertet.

Diese zeigen, dass nach Wels selbst (44 Prozent) und Marchtrenk (7,8 Prozent) die Linzer mit 6,1 Prozent die drittgrößte Gruppe der Einkaufenden sind. Bemerkenswert ist, dass bei einer ähnlichen Erhebung 2018 noch kaum Gäste aus der Landeshauptstadt verzeichnet wurden. "Diese Entwicklung hat also in den vergangenen fünf Jahren stattgefunden", sagt Gino Meier von GMA, der die Studie geleitet hat.

13 Prozent mehr Betriebe

Auch sonst stellt die Studie Wels ein gutes Zeugnis aus: Die Jahresumsätze im Einzelhandel liegen bei 1.055.400.000 Euro, ein Fünftel höher als 2018. In der selben Zeit ist die Zahl der Betriebe um 13 Prozent auf 680 gestiegen. In der Innenstadt sind es mit 296 Unternehmen um drei Prozent mehr, davon sind 108 Gastronomiebetriebe. Die Gastro löste laut einer Befragung erstmals das Einkaufen als häufigsten Grund für einen Besuch in der Welser Innenstadt ab.

Bürgermeister Andreas Rabl sieht die Strategie bestätigt, auf eigentümergeführte Geschäfte und Gastronomie zu setzen: "2015 hatten wir zehn Prozent Leerstand, jetzt sind es 2,3 Prozent. Die Zahlen zeigen, dass die Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung, Stadtmarketing und Gewerbetreibenden gelungen ist." Auch die Auswirkungen der Coronapandemie seien deshalb gut verkraftet worden. Die Besucherfrequenzen lagen heuer zum Teil über jenen vor der Pandemie.

Auch die Welser Kaufleute zeigen sich zufrieden mit der Situation: 85 Prozent identifizieren sich stark oder sehr stark mit dem Standort Wels. Fast drei Viertel der befragten Unternehmen würden sich wieder in Wels ansiedeln, wenn sie noch einmal neu gründen müssten. Maßnahmen des Stadtmarketings wie Weihnachtsbeleuchtung und Sommerdekoration bewerten die Geschäftstreibenden positiv, Ausbaupotenzial gibt es bei der Kommunikation mit den bestehenden Betrieben.

Auch Wirtschaftsstadtrat Martin Oberndorfer (VP) beurteilt die Entwicklung der vergangenen Jahre positiv: "Als ich 2012 nach dem Studium zurück nach Wels gekommen bin, war die Stimmung eher eine des Niedergangs. Dass es jetzt einen Aufschwung gibt, spüren die Welser subjektiv. Nun bestätigt es auch die Empirie." Er weist auch auf die positive Entwicklung beim Tourismus hin, die Nächtigungszahlen im Tourismusjahr 2022/2023 lagen erstmals jenseits der 200.000-Marke.

Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair richtet den Blick bereits in die Zukunft: "Derzeit gelingt es hervorragend, dass alle an einem Strang ziehen. Jetzt ist für mich die Frage, wie wir uns noch weiter verbessern und unsere Stärken ausspielen können."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer