Leerstand: Trotz jüngstem Anstieg gute Werte in Wels

Im Rathaus und im Welser Stadtmarketing werden die letzten Februartage freudig erwartet: Zu dieser Zeit veröffentlicht das Beratungsunternehmen "Standort + Markt" seinen "City Retail"-Bericht, in dem Österreichs Städte auf ihre Gesundheit als Handelsstandorte überprüft werden. Wels erhält seit einigen Jahren Bestnoten – auch heuer bewegt sich die Stadt im bundesweiten Vergleich im Spitzenfeld.

Beim Vermietungsgrad in den "ABC-Lagen", also an den besten Geschäftsstandorten, landet Wels auf Platz zwei hinter Mödling. Nur 2,7 Prozent der Flächen sind nicht vermietet – das ist ein leichter Rückgang zum Vorjahr und weniger als die Hälfte des Bundesschnitts von 5,5 Prozent. Die Erhebung fand allerdings im November statt: Im vierten Quartal ist die Leerstandsquote traditionell besonders niedrig. Viele Geschäftsleute warten das Weihnachtsgeschäft ab, bevor sie im neuen Jahr schließen.

Wels trotzt bundesweitem Trend

So schlagen sich prominente Schließungen wie Trachten Thalbauer am Stadtplatz – die OÖN haben berichtet – nicht in der Statistik nieder. Insbesondere der Textilhandel kämpft derzeit mit der schlechten Konsumlage. Laut Stadtmarketingchef Peter Jungreithmair liegt die Leerstandsquote derzeit bei vier Prozent.

Dennoch streut Hannes Lindner, Studienautor und Geschäftsführer bei "Standort + Markt", der Welser Politik und dem Stadtmarketing samt Leerstandsmanagement Rosen: "Es gibt eine gewaltige, strukturierte Stadtentwicklungspolitik."

Zum Vergleich: In der Gesamtbewertung für Österreich weist die Leerstandsquote heuer den höchsten Wert seit Beginn der Erhebungen des Beratungsunternehmens im Jahr 2014 auf.

Bedenklich stimmt Lindner eine österreichweite Entwicklung, die auch in Wels sichtbar wird: Immer mehr Verkaufsflächen "verschwinden" aus der Statistik, weil dort zum Beispiel Büros oder Arztpraxen eröffnet werden. In der Traunmetropole schrumpften die Verkaufsflächen in der Innenstadt im Vergleich zum letzten Report um minus 2,8 Prozent – deutlich über dem Bundesschnitt – auf insgesamt 46.200 Quadratmeter. "Derzeit fangen diese Umnutzungen die Leerstände teilweise auf. Aber was passiert, wenn irgendwann auch dafür der Bedarf gesättigt ist?", sagt Lindner.

Bundesweit stiegen im Vorjahr die Besucherfrequenzen, in Wels um 3,25 Prozent. Dass dennoch vielerorts Geschäfte zusperren müssen, liege an der Konjunkturlage, sagt Lindner: "Die Leute spazieren mit ,zugenähten Geldbeuteln‘ durch die Innenstädte. Das wird sich erst ändern, wenn sich die Gesamtsituation verbessert."

Abwärtsspirale durchbrochen

Zufrieden mit dem Ergebnis zeigt sich Bürgermeister Rabl (FP): "Auch wir hatten vor zehn Jahren eine Leerstandsquote von zehn bis 15 Prozent. Weniger Geschäfte bedeuten weniger Frequenz, was wiederum zu Schließungen führt. Diese Spirale gilt es zu durchbrechen."

Dazu habe es einen breiten Maßnahmenmix gebraucht, sagt Stadtrat Martin Oberndorfer: "Zentral waren die Attraktivierung der Innenstadt, die Veranstaltungsstrategie und das konsequente Leerstandsmanagement." Letzteres sei ein positives Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Land und Wirtschaftskammer, die die Finanzierung tragen. Vorteilhaft sei auch die Größe von Wels: "Wir kennen jeden Vermieter persönlich. Veränderungen überraschen uns nicht von heute auf morgen, sodass wir Vermieter, potenzielle Mieter und die Stadt gut zusammenbringen können."

Erfolgsfaktor Kooperation

Die Debatte um Leerstände sei oft verkürzt, sagt Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair: "In Wirklichkeit geht es um Lebens- und Aufenthaltsqualität." Dazu brauche es ein Zusammenwirken aller Institutionen und politischen Willen – nicht nur auf kommunaler, sondern auch auf Länder- und Bundesebene. "Das Erfolgsgeheimnis in Wels ist, dass die Zusammenarbeit gefördert wird. Es gibt keine Einzelbetrachtung, sondern alles muss auf hohem Niveau zusammenspielen", sagt Jungreithmair.

