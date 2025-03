Strukturreform: Pfarren der Region warten auf Rom

Die katholische Welt blickt derzeit wegen des Gesundheitszustands von Papst Franziskus nach Rom. In den Pfarren der Dekanate Wels und Peuerbach werden aber noch weitere Entwicklungen mit Spannung verfolgt. Die vatikanische Kleruskongregation prüft derzeit die Pfarrstrukturreform, die die Diözese Linz 2021 eingeleitet hatte.

Aus zehn oberösterreichischen Dekanaten, die die Umgestaltung mittlerweile begonnen haben, waren Einwände gegen die Zusammenlegung der bisherigen Pfarren gekommen. Dort sind die Neugründungen bis 1. Jänner 2026 ausgesetzt. In den restlichen Dekanaten läuft der Reformprozess unverändert weiter.

Es hatte bereits im Vorjahr eine Prüfung gegeben, nach der ein Formalfehler korrigiert werden musste. Nun liegen die überarbeiteten Dekrete nach erneuten Einsprüchen wieder in Rom. Die Frage dürfte im Kern sein, ob die Aufhebung der Dekanate und die Neugründung der Pfarre durch Bischof Manfred Scheuer formal korrekt erfolgt ist.

"Gut, dass sie gehört werden"

In seinem Zuständigkeitsbereich habe es fünfzehn Einsprüche gegeben, sagt Johann Padinger: "Den Inhalt kenne ich nicht. Die Personen, die Einspruch eingelegt haben, vertreten sicher einen größeren Teil der Katholiken. Es ist gut, dass auch sie gehört werden." Der Geistliche soll künftig der Pfarre "Engelhartszell-Peuerbach" vorstehen, in der 14 Pfarren zusammengefasst werden. "Wir arbeiten auf Anordnung des Bischofs bereits in der neuen Struktur und sind zufrieden", sagt Padinger.

Streit gebe es in seinem Zuständigkeitsbereich nicht: "Ich bin sicher: Wenn es eine Entscheidung gibt, werden sie alle respektieren." Er verspreche sich viel von der Reform: "In der Verwaltung fällt langfristig für mich viel weg." Auch das Ehrenamt in den Pfarren werde gestärkt.

Wie berichtet, reagiert die Diözese mit der Reform auf die Veränderungen in den Pfarren – unter anderem weniger Geistliche und Gläubige. Die Pfarrer werden künftig von einem Verwaltungs- und einem Pastoralvorstand unterstützt. So sollen sich die Geistlichen wieder stärker auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. In den Pfarrgemeinden übernehmen künftig Seelsorgeteams die Arbeit der Pfarrgemeinderats-Obleute.

"Müssen zusammenarbeiten"

Auch Peter Neuhuber, Pfarrer in Wels-Herz Jesu und designierter Pfarrer im Raum Wels, steht weiter hinter dem Reformprozess: "Ich musste mich ja für diese Stelle bewerben. Es geht darum, die Kräfte zu bündeln. Da die Pfarren kleiner werden, müssen wir bei Solidarität und Spiritualität stärker zusammenarbeiten."

