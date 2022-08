Die jüngsten Meldungen über einen Finanzbedarf der Wien Energie in Höhe von sechs Milliarden Euro haben auch Bürger in Wels verunsichert. Die städtischen Energieversorgungsunternehmen Wels Strom und eww stellten gestern in einer gemeinsamen Aussendung mit der Stadt Wels klar, dass Spekulationsgeschäfte im Zusammenhang mit dem Stromhandel nicht stattfinden.