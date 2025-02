9365 Haushalte betroffen: Stromausfall in Wels und Teilen Thalheims

Auslöser für den Stromausfall war ein Kabelfehler eines Mittelspannungskabels zwischen dem Umspannwerk Mitte (Energiepark) und Traunpark, informiert die eww am Vormittag. Wie es zu dem Problem kam, wird noch eruiert. "Wir analysieren derzeit den Vorfall im Detail, um die Wahrscheinlichkeit für derartige Fehler in Zukunft zu minimieren." In den 40 Minuten waren 9365 Haushalte betroffen.

Glücklicherweise waren um diese Uhrzeit nur wenige Leute unterwegs. Die Feuerwehr Wels musste eine Person aus einem Lift retten, das sei aber der einzige Einsatz im Zusammenhang mit dem Stromausfall gewesen.

