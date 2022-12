Stresstest für Welser Fernwärme

Am Montag kam es in der Welser Abfallverwertung (WAV) zu einem plötzlichen, mehrstündigen Ausfall. Durch das Backup-System bekamen die Kunden nichts davon mit, die Wärmeversorgung der Stadt war jederzeit sichergestellt.

Gegen 16 Uhr wurde die Anlage der WAV heruntergefahren, da am Rost der Linie 2 ein Schaden entstanden war. Nach sofortiger Schadensanalyse noch in der Nacht wurden am Dienstagvormittag die Reparaturarbeiten durchgeführt. Am Abend wurde die Anlage wieder hochgefahren, seit Mittwochfrüh ist der Generator wieder am Netz.

Parallel zur Schadensanalyse in der WAV wurde sofort die neue Heißwasserkessel-Anlage hochgefahren, erklärt eww-Vorstand Wolfgang Nöstlinger. Diese mit Gas betriebene Anlage dient genau dazu, derartige Ausfälle zu kompensieren. "In unser Netz können mehrere Wärmeerzeuger eingespeist werden. Das verschafft unseren Kunden diese hohe Versorgungssicherheit, auch wenn einmal unvorhergesehene Zwischenfälle passieren", sagt Nöstlinger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper