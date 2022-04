Streit vor Lokal eskaliert: 18-Jähriger von Glasflasche im Gesicht getroffen

Der Jugendliche war am Sonntag gegen 1.45 Uhr von einem 19-jährigen Bekannten angegriffen worden. Dieser hatte ihm vor einem Lokal ohne Vorwarnung mehrmals ins Gesicht geschlagen. Der 18-Jährige wehrte sich, woraufhin der 17-jährige Bruder des Angreifers eine Glasflasche in sein Gesicht warf. Das verletzte Opfer wurde von seinen Freunden ins Krankenhaus gebracht. Schon in der Vergangenheit sollen die Kontrahenten im Alter von 18 und 19 Jahren aneinandergeraten sein. Dieser zurückliegende Streit dürfte in der Nacht auf Sonntag eskaliert sein.