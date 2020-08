Streit um Mundschutz eskalierte auf Supermarkt-Parkplatz

Am Ende gab es zwei Verletzte, zwei Autos waren beschädigt und die Polizei erstattete mehrere Anzeigen.

Begonnen hat der Streit am Mittwoch gegen 16 Uhr in einem Supermarkt im Bezirk Eferding: Eine Steirerin war dort mit ihren Söhnen - elf und zwölf Jahre alt - und einem 23-jährigen Begleiter Lebensmittel einkaufen. Dass die beiden Buben keinen Mundschutz trugen, regte einen 48-jährigen Einheimischen dermaßen auf, dass er die Kinder am Oberarm packte und auf die Maskenpflicht aufmerksam machte.

Das stieß wiederum der Mutter sauer auf. Sie stellte den Mann aus dem Bezirk Eferding auf dem Parkplatz zur Rede. Es kam zu einem Streit, wonach der 48-Jährige in sein Auto einstieg und "etwas heftiger" wegfuhr. So schilderte er es später den Polizisten.

Das machte wiederum den 23-jährige Begleiter der Familie wütend. Er trat mit seinem Fuß gegen die Fahrerseite des Pkw, wonach der Fahrer anhielt und auf den Urlauber losging. Dadurch fielen beide Männer zwischen zwei Autos, die nebeneinander am Parkplatz abgestellt waren.

Die zwei Pkw, die unbeteiligten Kunden gehörten, wurden laut Polizei leicht beschädigt, der 23-Jährige und der 48-Jährige erlitten Verletzungen. Sie müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.