Streit um Anzahl der Vizebürgermeister

"Wir hätten als Wahlsieger ein moralisches Anrecht auf einen Stellvertreter. Der künftige Bürgermeister will uns ausbremsen."

Sollte sich Hannes Moser mit seinem Vorschlag in geheimer Wahl durchsetzen, würde der einzige Vize der ÖVP zufallen. Als aussichtsreichste Kandidatin gilt in diesem Fall Renate Fuchs.

Kritik übt Topf auch an der Verteilung der Referate. "Unsere Ressorts Kultur und Sport waren bisher beisammen. Zur Kultur kommt jetzt noch die Integration. Beide Bereiche sind recht schmal", befindet Topf. Der künftige Bürgermeister hält dagegen: "Die ,Liste‘ stellt in allen wichtigen Ausschüssen den Stellvertreter. Dass wir nur einen Vize brauchen, dem hat 2015 auch Topf zugestimmt, als er noch bei der ÖVP war", so Moser.

Die SPÖ als drittstärkste Partei mit gleich vielen Mandaten wie die "Liste für Lambach" will wie Moser die Zahl der Vizes drastisch kürzen: "Drei Stellvertreter sind lächerlich", erklärt Peter Gantze. Persönliche Befindlichkeiten hätten im Gemeinderat nichts verloren.

Mandatsstand in Lambach: VP 9, Liste für Lambach 6, SP 6, FP 4