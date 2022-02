Flächendeckend soll in Gunskirchen, wie berichtet, auf Seitenstraßen Tempo 30 verordnet werden. Anrainer von Wohnstraßen leisten jedoch Widerstand, weil diese Straßen durch Tempo-30-Zonen ersetzt werden sollen. In Wohn- und Spielstraßen gilt Tempo 20. Die Bewohner befürchten nun, dass sich die Verkehrssicherheit vor ihrer Haustür verschlechtert, und haben ihre Bedenken in einem Brief an Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) aufgezählt. Das Protestschreiben stammt von der