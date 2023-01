Streit im Ortsparlament

Die ÖVP hat am Montag in der Gemeinderatssitzung einen Antrag zur Einführung einer öffentlichen Bürgerfragestunde eingebracht, mit der Aschacher die Möglichkeit haben sollen, sich mit ihren Fragen an die Ortspolitiker zu wenden. Eine halbe Stunde und fünf Minuten pro Fragesteller sowie eine Protokollführung über die Bürgeranfragen waren im VP-Antrag enthalten. Dieser wurde allerdings abgelehnt, nur die VP-Mandatare und ein SP-Mandatar stimmten dafür. Kritikpunkt war die Protokollierung der Anfragen.

"Wir waren überrascht, dass die Grünen nicht zustimmten, die immer mit Transparenz und mehr Bürgerbeteiligung werben", sagt VP-Gemeinderat Christoph Knierzinger.

Judith Wassermair von den Grünen kontert, dass die Grünen natürlich dafür seien, dass Bürger Fragen an die Mandatare richten könnten. "Der ÖVP-Antrag war aus unserer Sicht in Bezug auf Organisation, Datenschutz und Protokoll noch zu wenig durchdacht. Wenn die ÖVP aus der Schmollecke kommt, sind alle anderen Fraktionen gerne bereit, gemeinsam ein geeignetes Format zu erarbeiten", sagt Wassermair. Die Bürgerfragestunde werde voraussichtlich bei der nächsten Vorstandssitzung wieder Thema.

