Streit im Gauklerland: Nun gibt es zwei Faschingsgilden in Eferding

In der kommenden Faschingssaison stehen in der Narrenstadt Eferding die Zeichen auf Veränderung. Zuletzt war Schluss mit lustig. Bei den Eferdinger Gauklern kam es verkürzt gesagt aufgrund eines Generationenkonflikts zu einer Spaltung, die in der Gründung der neuen Faschingsgilde Eferdinger Land mündete. Beide Gilden wollen öffentlich keine Details über den Streit nennen und sich auf die Vorbereitungen für die Faschingssaison konzentrieren.