Streit eskalierte: 27-Jähriger bedrohte Freundin mit dem Umbringen

In einer Wohnung in der Welser Obermüllnerstraße trafen die Polizisten am Samstagabend auf das streitende Paar aus Bangladesch, beide 27 Jahre alt. Die Frau beschuldigte dabei ihren Freund, sie zuvor mit dem Umbringen bedroht zu haben. Dabei habe er ein Messer in der Hand gehalten. Außerdem habe er ihr einen Socken und ein Tuch in den Mund gestopft, damit sie nicht Hilfe rufen habe können.

Der 27-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Bei seiner Einvernahme gab er an, dass auch er von seiner Freundin mit dem Messer bedroht worden sei. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

