In manchen Pflegeheimen in Oberösterreich stehen ganze Abteilungen leer, weil das Personal fehlt. In Wels ist die Situation noch vergleichsweise gut. Doch eine Pensionierungswelle in den nächsten Jahren – fast 40 Prozent der Mitarbeiter in den Welser Seniorenheimen sind älter als 50 Jahre – und der sich verschärfende Mangel an Pflegekräften stellt auch die Stadt vor enorme Herausforderungen.