Älteren Semestern dürfte Franz Resl als Humorist noch ein Begriff sein. Ende der 1940er Jahre war er im Rundfunk regelmäßig bei seiner Sendung "Frühschoppen beim Reslwirt" zu hören. Auch als Mundart-Dichter machte sich der 1883 in Linz Geborene einen Namen – und die Stadt Wels setzte ihm mit der "Franz-Resl-Straße" in der Pernau sogar ein Denkmal. Sie führt an der Rückseite der Firma Trodat vorbei. Auch in Braunau und Linz ist eine Straße nach ihm benannt.