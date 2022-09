Ein Freudenschrei, ein Mädchen läuft vorbei und umarmt ihre Freundin stürmisch – vor der Volksschule in Haag am Hausruck stehen Kinder und Eltern in Grüppchen beieinander, die Wiedersehensfreude nach neun Wochen Sommerferien ist spürbar. Sie warten auf die Kinder, Eltern und Lehrer, die gerade vom Gottesdienst zurückkommen. Das Stimmengewirr schwillt an, sie haben sich viel zu erzählen.