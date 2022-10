Stolz auf die Erfindung des "Helfi-Bewerbs"

Mehr als ein Vierteljahrhundert leitete August Neubacher das Jugendrotkreuz Grieskirchen. Dem ehemaligen Mittelschuldirektor war es immer ein Anliegen, bereits Kinder mit dem Einmaleins des Helfens vertraut zu machen. Besonders stolz sind er und sein Team auf die Erfindung des Helfi-Bewerbs für Volksschulen, der 2002 erstmals in Grieskirchen ausgetragen wurde und heute in fast allen Bezirken in Oberösterreich und auch in anderen Bundesländern stattfindet.

Speziell geschulte Lehrer haben an die 500 Erste-Hilfe-Kurse für rund 10.000 Schüler gehalten. Mit dabei ist man natürlich auch bei der Aktion "Schüler retten leben", diese Reanimationsschulungen werden in allen Mittelschulen des Bezirks umgesetzt.

Bei jährlichen Sozialaktionen "erarbeiteten" die Schüler des Bezirks bereits insgesamt 200.000 Euro für Hilfsprojekte im In- und Ausland.

Die Bezirksleitung des Jugendrotkreuzes übernehmen nun Martin Neubacher, Lehrer in der Volksschule Gallspach, und Lieselotte Bruckner von der Technischen Mittelschule 1 Grieskirchen.