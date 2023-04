Stipendien für benachteiligte Studierende

Ana Avila, Michael Arnreiter, Tobias Lackermeier und Julia Strasser durften sich über je 726 Euro freuen. Die Stipendien sollen junge, talentierte Menschen motivieren und ihnen auf ihrem Weg in die Welt der Technik und Wissenschaft helfen. Bei einer kleinen Feier wurden die Stipendien an die Studierenden überreicht. "In Zeiten von Fachkräftemangel in allen Industriesparten sind derartige Initiativen das richtige Zeichen der Gesellschaft, um die Wichtigkeit einer technischen Hochschulausbildung zu zeigen", betonte Dekan Michael Rabl.

