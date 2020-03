Stimmungsvolles Kirchenkonzert

Die St. Florianer Sängerknaben sind am Freitag, 27. März, zu Gast in Gaspoltshofen und geben in der Pfarrkirche ein Konzert.

Karten zum Preis von 25 Euro sind unter Tel. 0664-3614410 erhältlich. Veranstalter ist der Seniorenbund.

