Stiller Protest der Bauern auf Feldern und Wiesen

Mehr als 50 Landwirte im Bezirk Grieskirchen haben damit begonnen, grün angestrichene Holzkreuze auf ihren Wiesen und Feldern gut sichtbar an frequentierten Straßen aufzustellen. Sie starten damit einen stillen Protest gegen die steigende und praxisfremde Auflagenflut, Dumpingpreise und unfaire Handelspolitik. Es geht ihnen auch darum, mit der Aktion Konsumenten zum Nachdenken anzuregen, die Lebensmittel und Arbeit der Bauern wertzuschätzen.

Laut dem Grieskirchner Bauernbund-Obmann Martin Dammayr waren die Landwirte im Bezirk die ersten in Oberösterreich, die sich für diese Form des Protests entschieden haben. "Wir wollen mit unseren Traktoren keine Straßen blockieren, schon gar nicht in der Vorweihnachtszeit, aber ein Mahnsignal setzen", sagt Dammayr, der einen Rinderbetrieb führt. Er kritisiert, dass seit 30 Jahren die "Geiz-ist-geil-Kultur" gepflegt wird. "Irgendwer muss den Preis dafür zahlen, und das sind zu einem Teil wir."

Die Protestaktion "Grüne Kreuze" nahm vor wenigen Monaten in Deutschland ihren Anfang, die Landwirte nennen sie einen "stillen Protest, denn Bauern sterben leise".

Der Landwirt Helmut Auinger hat mit Kollegen 25 grüne Kreuze in Waizenkirchen aufgestellt. Er befürchtet, dass sich der Strukturwandel in der Landwirtschaft weiter beschleunigen wird und die Jungen in der Landwirtschaft durch überzogene Bürokratie und immer mehr praxisferne Auflagen keine Zukunft mehr sehen. "Es geht um die Sicherstellung der Eigenversorgung bei Milch, Fleisch und anderen landwirtschaftlichen Produkten. Wenn die Erzeugnisse künftig aus Spanien oder Dänemark kommen, brauchen wir vom Klimawandel und der CO2-Bilanz nicht mehr zu reden."

Standesvertreter Martin Dammayr betont, dass zwar alle regionale Lebensmittel propagieren würden. "Aber der Handel will, dass diese besser und günstiger sind als Importware, bei der keiner schaut, unter welchen Bedingungen diese produziert wurden und ob beispielsweise Glyphosat eingesetzt wurde."

Allein im Bezirk Grieskirchen ging die Zahl der Landwirte in den vergangenen 20 Jahren von mehr als 3000 auf 1700 zurück.

Ins Gespräch kommen

Erste Erfolge des stillen Protests gibt es bereits, da die Konsumenten über die Aktion reden und mit Landwirten ins Gespräch kommen. Nach der ersten Aufmerksamkeitswelle werden die Kreuze in den nächsten Tagen mit Informationsblättern bestückt. Darauf zu lesen ist etwa: "Die grünen Kreuze stehen für qualitativ hochwertige Produkte von bäuerlichen Familienbetrieben anstatt Fleisch aus Übersee"; … gegen "Klimasünder Landwirtschaft – wir sind CO2-neutral! Die Kreuze stehen für uns Landwirte, die die heimische Kulturlandschaft pflegen und dich mit gesunden Lebensmitteln versorgen."

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at