Sie folgt dem bisherigen Obmann Martin Steiner nach, der drei Jahre lang die VP-Nachwuchsschmiede leitete. Dem Vorstand bleibt Steiner als Wetzlmairs Stellvertreter erhalten. Die Wahl fand beim JVP-Bezirkstag in Holzhausen statt. Nach einer Gin-Verkostung und einem Betriebsbesuch beim Obsthof Wiesmeier wurde der Bezirkstag in der Firma Birner Druck fortgesetzt. JVP-Landesobmann Moritz Otahal und VP-Bezirksobmann Klaus Lindinger gratulierten. Die in Marchtrenk lebende neue JVP-Obfrau, die einstimmig gewählt wurde, will für ihre Funktionäre ein Bildungsangebot schaffen.