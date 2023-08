Steinhaus: 65-Jähriger von Lastenaufzug erdrückt

Ein 65-Jähriger ist am Montag in Steinhaus (Bezirk Wels-Land) von einem Lastenlift erdrückt worden, das bestätigte die Polizei am Donnerstagvormittag. Der Mann war bei Reparaturarbeiten unterhalb des Aufzugs gestanden, als die Lastenplattform unkontrolliert herunterkrachte und ihn tödlich verletzt. Es gebe keinen Hinweis auf Fremdverschulden.

