"Steile Lernkurve im Umgang mit Elektro-Scootern"

WELS. Ex-Bürgermeister Peter Koits beklagte als Obmann der SPÖ-Pensionisten Neustadt, wie berichtet, das rücksichtslose Abstellen von Elektro-Scootern auf Gehsteigen und kombinierten Geh- und Radwegen. Nun gab es ein Gespräch mit dem Betreiber TIER Mobility GmbH. Es wurden Maßnahmen festgelegt, die zur Entspannung beitragen sollen, berichtet Koits.

"Aus unserer Erfahrung in mittlerweile 70 Städten in ganz Europa wissen wir, dass es eine steile Lernkurve im Umgang mit E-Scootern gibt", sagt Regionalmanager Martin Skerlan. Um bei den Nutzern ein Bewusstsein zu schaffen, soll eine Kampagne gestartet werden, die über die App läuft und auf die Wichtigkeit der korrekten Abstellung hinweist. Es gibt auch die Möglichkeit, das Unternehmen jederzeit darüber zu informieren, dass falsch abgestellte E-Scooter Verkehrsteilnehmer behindern. In den nächsten Wochen soll noch genauer kontrolliert werden.